Il ritorno di ChatGPT in Italia | cosa cambia e limite minori di 13 anni

(Di sabato 29 aprile 2023) Si può ritornare ad utilizzareinda qualche ora. Il chatbot di OpenAI era stato bloccato nel nostro paese ad inizio aprile dopo l’intervento del Garante della Privacy che chiedeva un adeguamento dello stesso alla normativa per la sicurezza dei datina e dunque europea. Era stato stabilito iltemporale del 30 aprile per mettere tutto a norma e difatti, prima della conclusione del mese corrente, il servizio è tornato disponibile.Si può tornare ad utilizzareingrazie ad alcuni interventi messi in campo da OpenAI. La società statunitense ha pubblicato sul proprio sito un’informativa rivolta a tutti gli utenti e non utenti per specificare quali dati personali siano raccolti durante l’utilizzo ...

Estratto dell'articolo di Filippo Santelli per www.repubblica.it ildiin Italia, l'intelligenza artificiale che parla (quasi) come un essere umano, riattiva il suo servizio in Italia. A comunicarlo è OpenAI, la società ...Ma per ilsul mercato italiano OpenAi avrebbe dovuto rispondere a richieste ben precise del Garante italiano come la presenza indi strumenti utili per permettere agli interessati, ...Ma per ilsul mercato italiano OpenAI avrebbe dovuto rispondere a richieste ben precise del Garante italiano come la presenza indi strumenti utili per permettere agli interessati, ...

Il ritorno di ChatGPT in Italia RSI.ch Informazione

Si può ritornare ad utilizzare ChatGPT in Italia da qualche ora. Il chatbot di OpenAI era stato bloccato nel nostro paese ad inizio aprile dopo l’intervento del Garante della Privacy che chiedeva un a ...Lo smart working minaccia la produttività dei dipendenti, ecco perchè un numero crescente di Ceo chiede il ritorno in presenza ...