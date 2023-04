Il rigassificatore di Piombino è pronto | ora manca solo il gas

(Di sabato 29 aprile 2023) Ildiè sempre più vicino a entrare in funzione. La Golar Tundra, la nave rigassificatrice ormeggiata in porto, ora aspetta il primo carico di Gnl - il Gas naturale liquefatto -, per avviare le fasi di test. Le prime manovre avverranno di notte, come indicato...

... eccetto il Comune di. Il sindaco, Francesco Ferrari, continua la battaglia contro ile, in vista dell'udienza di merito al Tar del Lazio fissata per il 5 luglio prossimo, ha ...Il primo carico di gas è atteso giovedì per i test, in vista dell'entrata in funzione definitiva entro la fine di ...EastMed si o no Se l'opzionedovesse essere avallata, significherebbe un passo ... Quindi più soluzioni in stileche nuove pipeline. Scenari Complessivamente la presenza nel ...

Il rigassificatore di Piombino è pronto Il Post

La nave Golar Tundra, ormeggiata da oltre un mese nel porto, è pronta ad avviare la fase di test, in vista dell’entrata in funzione prevista tra poche settimane ...Il primo carico di gas è atteso giovedì per i test, in vista dell'entrata in funzione definitiva entro la fine di maggio ...