Il Re in cerca d' autore

(Di sabato 29 aprile 2023) Dopo aver interpretato per una vita la parte dell’erede al trono, ora Carlo deve convincere il governo, e i sudditi, di essere un sovrano all’altezza. Ma i tanti scandali, e il ricordo di Elisabetta, non aiutano. E mentre lui prova a giocare le sue carte in Europa, il suo destino è (anche) nelle mani di Camilla. Per molti il sovrano d’Inghilterra sarà sempre lei, Elisabetta. Per altri sarebbe stato meglio saltare una generazione e cedere lo scettro a suo figlio William e alla sua idilliaca e telegenica famigliola. Quanto è difficile essere re, quando la maggioranza dei sudditi se ne infischia di te e della monarchia. Soltanto una manciata di giorni, sabato 6 maggio, separano re Carlo III dalla cerimonia ufficiale della sua incoronazione e lui deve ancora trovare la formula per salvare sé stesso e l’istituzione che rappresenta dalla maledizione dell’indifferenza. A 74 anni, dopo una ...