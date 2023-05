Il Primo Maggio di Mattarella | Non arrendersi al lavoro povero

(Di sabato 29 aprile 2023) AGI - Sergioesorta a nonal "". Il Capo dello Stato anticipa il suo messaggio per ilin un intervento in quello che è uno dei luoghi di eccellenza del made in Italy: il Polo della Meccatronica di Reggio Emilia. Il Presidente parla di "la cui remunerazione non permette di condurre una esistenza decente" e di "necessità di rimuovere le diseguaglianze" e ricorda i momenti salienti del dibattito sulla trasformazione dell'economia italiana e la piena occupazione. Il, dice, deve essere "il, elementare, modo costruttivo di redistribuzione del reddito prodotto" e cita il piano dalla Cgil di Di Vittorio nel 1949 ma anche la proposta di Schema di ...

Nonostante i tre album pubblicati, la firma con Bomba Dischi, i milioni di stream e la conquista di palchi come quello dell'Ariston a Sanremo nella serata delle cover e quello delromano, i Bnkr44 continuano a passare le loro giornate dove tutto è cominciato, il locale della provincia toscana dal quale il gruppo ha preso il nome. Quando gliel'ho chiesto, mentre in ...Questosi apre con l'allarme aereo a Kiev ed in gran parte dell'Ucraina. Le forze armate russe sganciano almeno un centinaio di missili, soprattutto sulle regioni di Sumy e Zaporiththia . La ...In occasione dele della festa dei lavoratori e delle lavoratrici , ecco una panoramica di quello che accade in Europa e che non sta succedendo in Italia. Il salario minimo nell'Unione ...

Primo – Un mestiere qualunque Stupenda canzone del compianto Primo Brown che in questo pezzo racconta la storia di un uomo che si è trovato “costretto” a fare il poliziotto ma che alla fine decide di ...Il Concerto del Primo maggio 2023 di Roma arriva alla 33ma edizione, con Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio alla conduzione. Il palco di Piazza San Giovanni in Laterano è pronto ad accogliere nove ore ...