Il portiere del palazzo insultato in diretta | si scatena il delirio dalla D' Urso | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Bagarre a Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D'su Canale 5, il tutto nella puntata di venerdì 28 aprile. Carmelita, dopo aver aperto la puntata parlando della truffa di una cartomante, si è occupata di una signora "accumulatrice seriale" di oggetti e spazzatura che rende impossibile la vita dei suoi vicini. "Siamo stati chiamati a Salerno perchè c'è una signora per bene, che faceva l'insegnante. Adesso non ha soldi e vive in condizioni disumane perché è una accumulatrice seriale", spiega la D'. Dunque il collegamento coldel condominio e con una vicina, esasperata. Peccato che durante il collegamento sia intervenuta anche la signora sotto accusa, chiedendo a gran voce di dire la sua e chiedendo anche che gli altri se ne andassero. E la tizia, non paga, ha anche iniziato ad insultare il ...