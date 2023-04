Il piccolo Pietro è morto a soli 8 anni | aveva un raro tumore

... Melle - Borgata Comba : creazione di unlaboratorio rurale; Monchiero : restauro della ... Prazzo - Borgo Campiglione : consolidamento e restauro e valorizzazione Cappella di San; ...... Melle - Borgata Comba : creazione di unlaboratorio rurale; Monchiero : restauro della ... Prazzo - Borgo Campiglione : consolidamento e restauro e valorizzazione Cappella di San; ...... Cristina Leonte, Angela Lo Bello, Giusy Mariniello, Andrea Pastore, Laura, Hartwig ... Franca Bonadonna, Laura Corbetta, Patrizia D'Orsi, Marco Ficarra, Giorgia Franza, ChristianLa Fata,...

Poggio piange la morte del piccolo Pietro LA NAZIONE

Si terranno alle 15, nella chiesa di piazza di Bonistallo a Poggio a Caiano, i funerali di Pietro Desii, che a soli 5 anni per una grave malattia è ...Il bambino aveva solo 8 anni. Comunità in lutto. Il sindaco Puggelli: “Avremmo voluto che questo momento non arrivasse mai” ...