Il Patriarca replica terza puntata in streaming e in tv | riassunto episodio 3

Leggi su spettacoloitaliano

(Di sabato 29 aprile 2023) Il3 IlIl: Nemo decide di puntare tutto su Malcolm, ma non sa che dietro di lui c’è l’ombra del Tigre che sta tramando alla sue spalle. Lara ottiene un posto di lavoro da suo padre presso un’azienda in fallimento. Una mossa per aprire la strada all’eredità di successore di Nemo come padrone di Levante. Ma lei non ne vuole sapere e si schiera con gli operai contro suo padre. Anche Elisa decide di candidarsi a sindaco, schierandosi pubblicamente contro i Bandera. Nemo combatte con la sua malattia, ma non riesce a nasconderla come ...