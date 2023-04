Il 51enne eradi due figli e lavorava come tecnico specializzato in impianti di riscaldamento. Ora la famiglia ha presentato un esposto in Procura per far partire le indagini sulla morte di ...È il giorno in cui il, un uomo molto conosciuto in paese, si sente male. Un infarto improvviso, che sembra lo abbia colpito al culmine di una discussione con il figlio. Il 50enne avrebbe visto ...Poco prima di morire, suoRe Husayn, aveva tolto lo scettro di erede al fratello - dopo ... Due settimane dopo, il 7 febbraio, Re Husayna soli 63 anni e Abdallah, 37 anni, diventa sovrano ...

Il padre muore d'infarto dopo una lite in casa, il figlio si sente in colpa e si uccide: tragedia a Belluno ilmessaggero.it

Doppia tragedia a Belluno, padre e figlio avevano litigato: il primo si è sentito male ed è morto a causa di un infarto, il secondo ha compiuto un gesto estremo.Muore accoltellato durante una lite dopo che si era precipitato a difendere sua figlia dalle presunte molestie del killer ...