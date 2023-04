Il nuovo “Riformista” verso la prima uscita | il direttore Renzi condivide la foto della redazione nel “primo giorno di lavoro”

(Di sabato 29 aprile 2023) A quattro giorni dalladel, e dopo settimane di annunci, comincia ildi direttori e. A scriverlo è lo stessoeditoriale Matteosu Twitter: “dia Il. Ci vediamo mercoledì #3maggio in edicola e online”. Nell’immagine postata dall’ex premier si vede anche ilresponsabile, l’ex parlamentare di Forza Italia Andrea Ruggieri.dia @Il. Ci vediamo mercoledì #3maggio in edicola e online pic.twitter.com/D67Bq5nSgB — Matteo(@matteo) ...

Arrivata tra giovedì sera con ilCdm e ieri mattina con l'aggiunta di sette parole nella relazione del Def. Con questa modifica ieri il Documento e relativo scostamento di bilancio sono stati ...E dove va a presentare ilMa naturalmente proprio da Vespa, durante la striscia 'Cinque Minuti' che è collocata strategicamente in una zona di massima audience. Ma chi è il nipote ...E che sarà un giornale radicalmente di sinistra (come in questi ultimi mesi, del resto, è stato Il). Sono molto contento del mioincarico, perché penso che la sinistra italiana ...

Renzi presenta i loghi del nuovo Riformista: “Ma è su i contenuti che vogliamo fare la differenza ... Il Riformista

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Ci ha lasciato Umberto Minopoli, un intellettuale vero che sapeva coniugare la visione e la proposta politica come in pochi sanno fare. Cresciuto nella migliore tradizione ...Ormai l’Italia ci ha abituato a tutto e quindi non ci si meraviglia più di niente, ma qualche volta le cose sono così manifeste che occorre rifletterci un po’. "Noi lavoreremo molto per l’uscita de 'I ...