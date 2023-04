Il lavoro come antidoto Mattarella e l' appello in vista del Primo Maggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) ", dunque, per un esercizio pieno dei diritti di cittadinanza.strumento efficace per combattere in modo proficuo discriminazioni e illegalità diffuse. Ilè parametro che permette di misurare l'effettivo livello di parità, sul terreno della occupazione e dei salari, tra donne e uomini. Al fine di verificare il rispetto di quanto disposto dall'art. 37 della nostra Costituzione: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni didevono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione". Queste le parole dia Reggio ...