Il Gladiatore 2 | Connie Nielsen si unisce al cast

(Di sabato 29 aprile 2023) Il2: dopo molti anni di attesa Il sequel de Ilsta per essere realizzato con l’uscita prevista per il 22 novembre 2024 e unincredibile. Il2: chi compone il? Paul Mescal interpreterà Lucio, il figlio di Lucilla (), e sarà affiancato da Denzel Washington e Barry Keoghan. Joseph Quinn, invece, sta concludendo le trattative con la produzione e dovrebbe interpretare l’Imperatore Caracalla., in Gladiator 2, riprenderebbe ovviamente il ruolo di Lucilla che nel primo film è la madre di Lucio. Alla regia ci sarà nuovamente Ridley Scott. Il2: trama Maximo moriva alla fine de Il, il sequel è incentrato ...

