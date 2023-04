Il corteo dell' estrema destra a Milano

Leggi su agi

(Di sabato 29 aprile 2023) AGI - È partito da piazzale Gorini che ogni anno ricorda Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. I manifestanti, che stanno marciando in silenzio, passeranno per via Aselli e via Amadeo e arriveranno in via Paladini sotto casa di Ramelli. Questura e organizzatori si aspettano circa un migliaio di presenze. In, che è presidiato dalle forze'ordine, sfilano tutte le principali sigle, Movimento nazionale 'La rete dei patrioti', che apre il, Casapound Italia, Lealtà e Azione, Forza Nuova. In testa uno striscione nero, con caratteri bianchi, che recita: "Onore ai caduti". Ai lati le fiaccole accese. Tra i presenti inLuca Marsella, portavoce nazionale di Casapound, Angela De Rosa, portavoce di Casapound ...