Il Cormezz avverte | “Questura in allerta per l’arrivo di ultras avversari durante la festa”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 aprile 2023) Il Corriere del Mezzogiorno di oggi ha fatto il punto sul piano sicurezza che scatterà domenica in caso di matematica vittoria dello scudetto da parte del Napoli dopo la sfida con la Salernitana delle ore 15 “Le tensioni all’interno dello stadio tra gruppi organizzati della tifoseria azzurra, che pure si sono registrate in occasione di Napoli-Milan (0-4), sembrano un lontano ricordo, soprattutto dopo l’incontro avuto con De Laurentiis. C’è solo voglia di festeggiare dopo 33 anni. A tal proposito le Curve A e B hanno invitato i tifosi a munirsi di bandiere. In Curva A sono stati invitati i tifosi a colorare d’azzurro il settore con vessilli ma soprattutto a non imbrattare e a danneggiare muri, piazze, strade e monumenti. Fumogeni sono previsti anche all’esterno del Maradona una volta conclamato l’obiettivo dello scudetto, ma nessun giro con bus scoperto della squadra“. Ma il Corriere ...