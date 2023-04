Il clima dellinformazione | giornata di confronto su ambiente e comunicazione

(Di sabato 29 aprile 2023) ... autrice di podcast e co - curatrice della newsletter Fatto for future per Il Fatto Quotidiano, ... Paolo Cacciari, giornalista, saggista e collaboratore di comune - info.net, Daniela Passeri, ...

Parma, 29 apr. Si terra' venerdi' 5 maggio 2023 nellAula Magna del Polo didattico in Strada del Prato a Parma la tavola rotonda Il: news, angoli ciechi e buone pratiche nella comunicazione sulla crisi ecologica e climatica. La giornata di confronto, che portera' a Parma giornalisti di fama specializzati ...

“Il clima dell'informazione”, giornata di confronto su ambiente e ... Agenzia askanews

ROMA, 18.03.2023 – L'attenzione dei principali media italiani nei confronti della crisi climatica è scarsa e sporadica, trascura il legame tra il riscaldamento del pianeta e gli eventi estremi come al ...