Il Catanzaro conquista la Supercoppa Serie C 2023 | la FeralpiSalò cede per 2-1

(Di sabato 29 aprile 2023) Successo, sono i giallorossi are ladi, FeralpiSalò battuta per 2-1. Un match all’altezza della promozione da parte di entrambe le formazioni, partono bene i Gardesani che sfiorano il raddoppio in diverse occasioni nella prima frazione di gioco. Butic e Tonetto si rendono senza dubbio protagonisti del match, per occasioni e reti. E’ infatti l’attaccante numero 9, dopo diverse chance, a sbloccare il risultato al 54esimo con una gran conclusione da fuori area, è poi Tonetto a ristabilire l’equilibrio firmando un clamoroso autogol. Al 65esimo ilapprofitta del pareggio regalato dagli avversari, per firmare il sorpasso. Iemmello fa tutto bene, controlla, e a due passi dalla porta firma il 2-1. La formazione di Vivarini continua a ...