Iervolino | Salernitana | Un precedente grave | viene premiato chi fa più pressione

(Di sabato 29 aprile 2023) ... DaniloIl presidente della, Danilo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in merito al posticipo della sfida tra Napoli e. Il suo dispiacere ...

La, dal canto suo, è cresciuta. Quando sono arrivato io, bisognava costruire una mentalità ed una cultura del lavoro. Sono legato al presidentee molto contento per lui. Ho ...Salerno 15/01/2022 - campionato di calcio serie A /- Lazio / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: DaniloIl presidente della, Danilo, è stato ...Il presidente dellaDaniloha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida che potrebbe regalare lo scudetto al Napoli: 'Noi la vittima sacrificale No, perché non mi sento mai una vittima. La ...

Salernitana, Iervolino: "Non mi sento mai una vittima. Però si poteva agire in modo diverso" TUTTO mercato WEB

La Salernitana attraverso il presidente Iervolino si lamenta del fatto che i granata non hanno ottenuto il posticipo contro la Fiorentina.Sono tutti scontenti: il malessere granata, prodotto dal posticipo della discordia, è un'ombra di disagio che si allunga sul campo e sugli spalti. La Salernitana (il club) mastica ...