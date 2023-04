Ida Platano e Alessandro Vicinanza | finalmente l’annuncio che tutti aspettavano

Leggi su tvzap

(Di sabato 29 aprile 2023) Personaggi tv. . Ogni anno Maria De Filippi grazie al suo programma di Canale 5 Uomini e Donne riesce a far innamorare le persone. Le sue dame e i suoi cavalieri escono dal programma quasi sempre in compagni della propria anima gemella. Anche Idasi sono incontrati sotto i riflettori di Uomini e Donne e poi hanno deciso di continuare la loro relazione lontano dalle telecamere: ecco come vanno le cose tra i due.Leggi anche: “Uomini e Donne”, ricoverato il fidanzato di Ida: come sta Leggi anche: “Uomini e Donne”, il gesto di Idaper Armando Incarnato non passa inosservato Leggi anche: “Siete delle me*de”: Ida Platino furiosa sui social, scoppia la bufera Leggi anche: “Uomini e Donne”, Ida...