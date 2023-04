Ibra | un calvario senza fine | in tre anni 72 partite saltate col Milan

(Di sabato 29 aprile 2023) Tornato in rossonero a gennaio 2020, Zlatan debutta il 6 gennaio e, dopo meno di un mese, si deve già fermare: salta il Verona per un'influenza, appesantita da un fastidio al polpaccio. Passa qualche ...

Il calvario di Ibra col Milan-bis: due interventi e 68 partite saltate La Gazzetta dello Sport

Da quando è tornato in rossonero l'attaccante svedese ha giocato a singhiozzo a causa degli infortuni. Dagli interventi chirurgici alla lesione rimediata contro il Lecce, ecco tutti i suoi stop ...L'attaccante del Milan si era fatto male durante il riscaldamento della partita col Lecce. Ora è arrivato l'esito degli esami: lesione del gemello mediale del polpaccio destro ...