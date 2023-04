I Santi di Domenica 30 Aprile 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 29 aprile 2023) San PIO V (ANTONIO GHISLIERI) Papa – Memoria FacoltativaBosco Marengo, Alessandria, 27 gennaio 1504 – Roma, 1 maggio 1572(Papa dal 17/01/1566 al 01/05/1572) Antonio Michele Ghislieri, religiosono, creato vescovo e cardinale, svolse compiti di alta responsabilità nella Chiesa. Divenuto papa col nome di Pio V, operò per la riforma della Chiesa in ogni settore, sulle linee tracciate dal Concilio tridentino. Pubblicò i nuovi testi del Messale (1570), del Breviario (1568) e del catechismo romano. (Mess. Rom.) …www.ebeati.it/dettaglio/27000 San GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO Sacerdote Bra, Cuneo, 3 maggio 1786 – Chieri, Torino, 301842Portato fin da piccolo verso i bisognosi, divenuto sacerdote a Torino, aprì nella regione di Valdocco le Piccole Case della Divina Provvidenza, prima per i malati rifiutati da tutti, ...