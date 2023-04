I Puffi | Rihanna sarà la voce di Puffetta

Leggi su tuttotek

(Di sabato 29 aprile 2023) Itornano sul grande schermo in un nuovo progetto di animazione, un film animato che ha appena annunciato il coinvolgimento dia dare lastanno per tornare sul grande schermo in un nuovo progetto, si tratta di un film di animazione, di cui ancora non si conosce il titolo ufficiale, ma che ha appena dato un importante annuncio. L’annuncio riguarda l’aggiunta nel cast della star della musicache darà laal personaggio di. Non è la prima volta che la cantante e star della musica popprende parte ad un progetto cinematografico, infatti l’abbiamo già vista in Ocean’s Thirteen al fianco di un cast stellare. Quello che stupisce in questo caso è poterla vedere in un film ...