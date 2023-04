I Pooh aggiungono altre date | in autunno si va nei palazzetti

(Di sabato 29 aprile 2023) MILANO – Raggiunto ormai il sold out per quanto riguarda i concerti in programma allo stadio San Siro di Milano, all’Olimpico di Roma e all’Arena di Verona, ia quello che ormai è diventato, di fatto, un vero e proprio tour, all’insegna ancora una volta della contraddizione e dell’incoerenza (ma non doveva essere, originariamente, una data unica?). E così, in, la band si esibirà nei. Qui di seguito il calendario: – 6 ottobre, Madiolanum Forum di Milano – 7 ottobre Unipol Arena di Bologna – 13 ottobre al Pala Alpitour di Torino – 14 ottobre Mandela Forum a Firenze L'articolo L'Opinionista.

Oggi a Verissimo i Pooh hanno ricordato il loro compagno e amico Stefano D'Orazio, scomparso il 6 novembre 2020 ...