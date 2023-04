I Migliori Anni 2023 replica prima puntata | quando vederla su Rai Premium e in streaming

Leggi su spettacoloitaliano

(Di sabato 29 aprile 2023) IIeri sera su Rai 1 è tornato Carlo Conti con l’attesissima nuova edizione de I. I Pooh, Alessandro Siani, Sergio Friscia e Antonio Giuliani sono stati gli ospiti dellaserata del 28 aprile. Tra le esibizioni della: i Londonbeat hanno cantato I’ve been thinking about you, Gianmarco Carroccia ha ricordato Lucio Battisti. E poi Paolo Vallesi con “Le persone inutili”, Donatella Milani con “Volevo dirti”, Thomas Anders con “Cheri, Cheri Lady”, Alberto Fortis ...