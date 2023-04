I documenti militari su un sottomarino trovati nel bagno di un pub | lo scandalo nel Regno Unito

Leggi su open.online

(Di sabato 29 aprile 2023) All’interno deldi un pub della catena Wetherspoons nel nord dell’Inghilterra sono stati rialcunicontrassegnati come «ufficiali». A farlo sapere è il The Sun, che parla di un’indagine immediatamente aperta dalla Royal Navy britannica per capire più a fondo sulla provenienza dei testi rinvenuti. Secondo il tabloid inglese i fogli conterrebbero informazioni su Hms Anson, uno dei sottomarini più all’avanguardia della Marina britannica per un valore di 1,3 miliardi di sterline. Il plico disarebbe stato ritrovato «nel pub Furness Railway nel borgo di Barrow-in-Furness, nella contea inglese della Cumbria, rinvenuto sul pavimento della toilette del locale». Il portavoce della Marina reale britannica intanto ha precisato che «si tratta didi addestramento generici ...