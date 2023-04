I dati di Confcommercio sull’occupazione femminile in Italia | «Al Sud lavora meno di una donna su tre»

(Di sabato 29 aprile 2023) Nelle regioni del Suddi unasu tre. Lo rileva uno studio di, che mette in luce ancora una volta non solo il gap tra le diverse regionine ma anche quello tra l’e il resto dell’Europa. Al Sud il tasso di occupazione delle donne è del 29,9%, mentre al Nord la percentuale sale al 52%. A livello nazionale inon sono certo più incoraggianti: inil tasso di occupazione delle donne è del 43,6% contro una media europea del 54,1%. Una differenza molto più marcata rispetto al dato sugli uomini, dove il gap tra l’(60,3%) e il resto dei Paesi Ue (64,7%) è di solo quattro punti percentuali. Se la ...

Nelle regioni del Sud Italia, meno di una donna su tre lavora. Lo rileva uno studio disull'occupazione femminile, che mette in luce ancora una volta non solo il gap tra le ...inon ...Sono questi iche qualcuno non vuole dire, ma questi sononeutrali', dice Tommaso Foti, ... come uno dei paesi più dinamici nel contesto europeo', dice l'Ufficio studi, che poi ...Oltre all'impegno nell'intercettare la disoccupazione femminile e agli spuntidall'... Marco Barbieri, segretario generale diMilano, ha invece sottolineato gli sforzi intrapresi nel ...

Fiducia delle imprese, i dati Istat di Aprile Confcommercio on-line

In un'indagine presentata a Bergamo, elaborata dalla Ascom-Confcommercio locale, cui emerge l'importanza di cucina locale e vino per gli ospiti degli alberghi bergamaschi: 4 turisti su 10 a Bergamo ce ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...