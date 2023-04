Hunger Games | rilasciato il trailer del prequel

Leggi su tuttotek

(Di sabato 29 aprile 2023): La Ballata dell’Usignolo e del Serpente è il titolo deldella celebre saga, di cui è disponibile ile il poster ufficiale: scopriamoli insieme: Ballata dell’Usignolo del sel Serpente è il titolo deldi, la trilogia che ha visto come protagonista una giovane Jennifer Lawrence ai suoi esordi al cinema. Per saperne di più di questo, al CinemaCon di Las Vegas è statofinalmente ilufficiale e anche il poster che presenta i nuovi protagonisti e la tanto amata Arena. Ilè ambientato 64 anni prima dai fatti del primo film della trilogia, in cui protagonista è Coriolanus ...