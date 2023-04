Hugh Grant sta con il principe Harry | “È spaventoso quello che ho scoperto dalle miei indagini | sono rimasto scioccato I tabloid hanno ucciso sua madre”

(Di sabato 29 aprile 2023)a valanga contro i. C’è chi sta paragonando l’ultima mossa a sorpresa della star del cinema con le prese di posizioni contro la stampa scandalistica del. E chi lo fa non ha tutti i torti. Ma andiamo con ordine.si è infatti presentato dinanzi all’Alta Corte di Londra, sostenendo che il Sun avrebbe utilizzato mezzi illeciti per avere informazioni sulla sua vita privata. L’attore ha portato con sé le prove che ha in mano, risultato di una lunga indagine di un investigatore privato. Si tratta di un’udienza preliminare e sarà la corte a valutare se ciò che ha affermatosarà meritevole di un approfondimento d’indagine e dell’apertura di un procedimento giudiziario. La star hollywoodiana avrebbe depositato, appunto, i risultati ...

Estratto dell'articolo di Paola De Carolis per 'il Corriere della Sera'Sorridente davanti al tribunale, serio di fronte al giudice. 'Sono sconcertato da quello che ho scoperto: penso che questo giornale creda di essere al di sopra ..."La stampa scandalistica ha effettivamente ucciso sua madre Diana . E ora sta facendo a pezzi sua moglie, Meghan Markle " . Già nel gennaio 2020,spendeva parole di comprensione per il principe Harry, appoggiando la sua decisione di allontanarsi del Regno Unito e trasferirsi negli Stati Uniti: "Penso che sia un uomo e il suo compito ...

Hugh Grant e la crociata con Harry contro i tabloid: «Mi misero le cimici in casa» Corriere della Sera

L’attore denuncia il Sun per violazione di domicilio con lo scopo di spiarlo. Il rischio per i Murdoch già costretti a pagare i risarcimenti ...L’attore è coinvolto in una battaglia legale contro la stampa britannica, in particolare contro il gruppo editoriale di Rupert Murdoch ...