Hugh Grant porta i tabloid di Murdoch in tribunale | «Mi hanno piazzato le cimici in casa»

(Di sabato 29 aprile 2023) «Sono sconcertato da quello che ho scoperto: questo giornale crede di essere al di sopra della legge». Promette battaglia, che ieri è comparso ine ha accusato ilbritannico Sun di aver invaso la sua privacy per ottenere qualche rivelazione sulla sua vita privata. Gli episodi contestati risalgono a più di dieci anni fa. In particolare al 2011, quando l’attore aveva denunciato di essere stato vittima di un furto. I ladriscassinato ladel suo appartamento e si sono intrufolati in. In realtà, ha provato a spiegareai giudici, si trattava di un’operazione del Sun per installaree spie all’interno del suo appartamento, così da poter registrare conversazioni e telefonate. I ...

"La stampa scandalistica ha effettivamente ucciso sua madre Diana . E ora sta facendo a pezzi sua moglie, Meghan Markle " . Già nel gennaio 2020,spendeva parole di comprensione per il principe Harry, appoggiando la sua decisione di allontanarsi del Regno Unito e trasferirsi negli Stati Uniti: "Penso che sia un uomo e il suo compito ..."

Hugh Grant e la crociata con Harry contro i tabloid: «Mi misero le cimici in casa» Corriere della Sera

L’attore denuncia il Sun per violazione di domicilio con lo scopo di spiarlo. Il rischio per i Murdoch già costretti a pagare i risarcimenti ...L’attore è coinvolto in una battaglia legale contro la stampa britannica, in particolare contro il gruppo editoriale di Rupert Murdoch ...