(Di sabato 29 aprile 2023) Poche ore dopo la deposizione choc del duca di Sussex nell’ambito del processo per intercettazioni illegali che coinvolge il Sun, anche l’attore va in tribunale per testimoniarela testata di Rupert Murdoch: «Furti mirati nella mia abitazione per raccogliere informazioni private»

"Sono sconcertato da quello che ho scoperto: questo giornale crede di essere al di sopra della legge". Promette battaglia, che ieri è comparso in tribunale e ha accusato il tabloid britannico Sun di aver invaso la sua privacy per ottenere qualche rivelazione sulla sua vita privata. Gli episodi contestati ...

Hugh Grant come il principe Harry: battaglia legale contro i tabloid Vanity Fair Italia

L’attore denuncia il Sun per violazione di domicilio con lo scopo di spiarlo. Il rischio per i Murdoch già costretti a pagare i risarcimenti ...L’attore è coinvolto in una battaglia legale contro la stampa britannica, in particolare contro il gruppo editoriale di Rupert Murdoch ...