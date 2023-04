Hit Parade | Geolier si riprende la vetta della classifica

Leggi su velvetmag

(Di sabato 29 aprile 2023) La Hitsettimanale tra album, singoli e vinili più venduti secondo Fimi acquista nuove melodie. Tra le new entry di questi giorni si distingue la grande Mina, che è tornata con un nuovo album dopo la collaborazione con Blanco., nel frattempo, riconquista laTop10. Si anima di nuove melodie ladegli album, singoli e vinili più venduti secondo Fimi. Non si scostano di tanto dalle posizioni guadagnate la scorsa settimana, ma c’è qualche new entry nella Hitche riesce a fare la differenza, soprattutto tra i vinili. A prendersi laquesta volta èdaa Blanco, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagRitorna primo in...