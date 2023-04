Harry Styles saluta una fan e lei sviene in diretta tv? La ragazza interviene

(Di sabato 29 aprile 2023) Giovedì scorso è andato in onda l’ultimo episodio di The Late Late Show With James Corden e tra gli ospiti c’era anche. Il cantante appena ha fatto il suo ingresso hato il pubblico e ha dato la mano ad una, che è poi caduta all’indietro e i media americani hanno parlato di ‘svenimento’. Qualcuno ha anche insinuato che la ‘fan’ in questione fosse una figurante pagata per fingere di svenire o un’autrice di James Corden. Laè intervenuta su TikTok spiegando quello che è successo e giurando di non essere un’attrice pagata per esagerare una reazione. “Eccomi, questa nel video sono io, ma non sono svenuta come scrivono tutti. Diciamo che mi sono sciolta sulla sedia dopo che lui mi ha guardata negli occhi. Mi hata e poi il nostro sguardo si è ...

Un ritorno dei One Direction Mai dire mai. È lo stesso, tra i componenti con Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson, della boy band britannica formata nel 2010 ed in pausa dal 2016, a lasciarlo intendere. Ospite dell'ultima puntata del Late Late Show With James Corden, Harry Styles ha dichiarato: "Quello che è certo è mai dire mai. C'è stato un momento in cui volevamo farlo, non vedo perché le cose dovrebbero essere cambiate".

