(Di sabato 29 aprile 2023)si è letteralmente scagliato contro iinglesi e ha, invece, preso le parti del, anche lui a Londra di recente per un processo contro alcune agenzie di stampa che ...

sarà seduto 10 file dietro ai reali L'indagine diGrantGrant di recente si è presentato davanti all' Alta Corte di Londra sostenendo che il Sun avrebbe utilizzato mezzi illeciti per ...Grant a valanga contro i tabloid. C'è chi sta paragonando l'ultima mossa a sorpresa della star del cinema con le prese di posizioni contro la stampa scandalistica del principe. E chi lo fa ...Già nel gennaio 2020,Grant spendeva parole di comprensione per il principe, appoggiando la sua decisione di allontanarsi del Regno Unito e trasferirsi negli Stati Uniti: "Penso che sia un ...

Harry, Hugh Grant sta con il principe: «I tabloid hanno ucciso Lady Diana» leggo.it

Hugh Grant si è letteralmente scagliato contro i tabloid inglesi e ha, invece, preso le parti del principe Harry, anche lui a Londra di recente per un processo contro alcune agenzie di ...«La stampa scandalistica ha effettivamente ucciso sua madre [Diana](https://www.vanityfair.it/topic/lady-diana-spencer). E ora sta facendo a pezzi sua moglie, [Meghan Markle](https://www.vanityfair.it ...