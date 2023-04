(Di sabato 29 aprile 2023) Il neologismo con cui l’attrice annunciò nel 2014 la separazione da Chris Martin è diventato un riferimento per le coppie che chiudono la relazione senza tensioni: «Sicuramente non l’ho coniato io», spiega oggi la star. «Ma sono felice perché c’è chi in strada mi ringrazia perne parlato, persone che sono rimaste amiche dell’ex»

Gwyneth Paltrow è orgogliosa di aver diffuso il concetto di «disaccoppiamento consapevole» Vanity Fair Italia

Il neologismo con cui l'attrice annunciò nel 2014 la separazione da Chris Martin è diventato un riferimento per le coppie che chiudono la relazione senza tensioni: «Sicuramente non l'ho coniato io», s ...