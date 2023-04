Guardiani della Galassia Vol 3 | la recensione | un meraviglioso capitolo finale

Leggi su movieplayer

(Di sabato 29 aprile 2023) James Gunn termina il suo percorso in casa Marvel Studios conVol. 3, un film maturo, ispirato e struggente dedicato al senso d'appartenenza e alle ferite che ci rendono unici, confezionando un cinecomic che rasenta la perfezione. James Gunn ha sempre avuto le idee chiare sul percorso dei suoi. Non ci è dato sapere se le cose sarebbero andate diversamente, qualora non fosse accaduta la vicenda del licenziamento e successiva re-integrazione, ma quel che è certo è che l'attuale co-ceo DC Studios non avrebbe desiderato comunque una successione infinita di sequel per il suo amatissimo gruppo di imbecilli. Li ha sempre sentiti suoi, sin da quando mostrò a Kevin Feige di essere la persona giusta per trasporli sul grande schermo con passione ed ...