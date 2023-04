Griglia di partenza MotoGP | GP Spagna 2023 | pole Espargarò | 5° Bagnaia | Quartararo in sesta fila!

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Stamattina si sono disputate le qualifiche del GP di, quarta tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellaposition e si è definita ladiper la sprint race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Turno decisamente intenso in terra iberica, con tanti centauri molto vicini tra loro a dimostrazione di un grande equilibrio. Aleixha conquistato laposition del GP di. Lo spagnolo ha firmato uno squillo di fronte al proprio pubblico in sella alla sua Aprilia e ha guadagnato laal ...