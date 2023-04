“Grave quello che ha fatto” Amici | per l’amata ballerina si mette male | la pesantissima accusa

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 aprile 2023) Benedetta Vari è l’ex allieva di22 recentemente eliminata dal talent di Maria De Filippi. Poco dopo l’eliminazione ha ottenuto un contratto daprofessionista e in queste settimane sta accompagnando Mattia Zenzola che partecipa al Serale. È quanto scriveva nei giorni scorsi SuperGuidaTv che aggiungeva: “laè stata eliminata però ha ricevuto un contratto come professionista per ballare con Mattia rimanendo così in casetta”. Negli ultimi daytime andati in onda su Canale 5 Benedetta Vari è stata protagonista in negativo a causa di una serie di critiche che ha rivolto ad alcuni dei suoi compagni di avventura, in particolare Mattia Zenzola e Isobel Kinnear. Va detto che il ballerino è l’ex fidanzato di Benedetta Vari e il suo giudizio è stato piuttosto pesante: “Ti rendi conto che lui è da due anni qui dentro e ...