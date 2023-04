Gp Spagna | long lap penalty per Morbidelli | respinto il ricorso

Caldo e vento in pista a Jerez , la prima giornata di prove inè condizionata dalle condizioni meteo. Il più veloce è risultato Deniz Oncu , pilota finora ...che dovrà scontare un doppiolap ...12.16 - Hamilton continua il suorun con giri sul piede del 45″5 - 46″ basso. 12.fine settimana oltre alla F1 - senza dimenticare il WEC a Spa - è in pista anche la MotoGP in......mi hanno detto che era troppo rischioso tornare in pista nel weekend" JEREZ DE LA FRONTERA () ... Sul capo di Marquez pende ancora il doppiolap penalty ricevuto per l'incidente in Portogallo: ...

MotoGP, Spagna: qualifiche matte a Jerez, la spunta A. Espargaro Fuori Traiettoria

Franco Morbidelli dovrà scontare un long lap penalty nel Gran Premio di Spagna di domani a Jerez de la Frontera. E’ stata questa la sanzione inflitta al pilota della Yamaha, per l’incidente provocato ...Moto3: Il turco del team Ajo svetta in qualifica davanti a Ortolà e Munoz, trasportato al centro medico dopo una brutta caduta a fine turno. Fenati risale dalla Q1 ed è il migliore degli italiani, 15° ...