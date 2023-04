Gp di Spagna | Bagnaia lontano dalla pole | è quinto nelle qualifiche

(Di sabato 29 aprile 2023) Lo spagnolo Aleix Espargarò, in sella ad un’Aprilia, ha ottenuto il miglior tempoprove ufficiali del Gp didella classe MotoGp e partirà quindi inposition. Secondo miglior tempo per l’australiano Jack Miller (Ktm) a 0.221, terzo lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 0.242, quarto Brad Binder (Ktm) a 0.316,Francescocon la Ducati ufficiale a 0.341. (Ansa). (foto@MotoGp-Twitter) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link

Aleix conferma le buone sensazioni dopo le Libere, è lui il più veloce in qualifica in. Un giro da urlo con la sua Aprilia.si accontenta del quinto posto, sesto ...In ombra le Ducati ufficiali: solo quintocostretto a superare le Q1 con una Desmosedici difficile da frenare. Il suo compagno di squadra Enea Bastianini ha invece alzato bandiera bianca per ...Dietro di lui Miller e Martin. JEREZ DE LA FRONTERA () - Lo spagnolo Aleix Espargarò ferma il cronometro su 1'37"216 e conquista la pole position ... +0"316), quinto Pecco(+0"341) con la ...

GP Spagna, Bezzecchi: "Avere Vale qui aiuta". Bagnaia: "Jerez come un forno: meglio stare davanti" La Gazzetta dello Sport

Il pilota della Ducati Enea Bastianini ha deciso di ritirarsi dal Gp di Jerez. Tutta colpa dell’infortunio alla spalla che si porta dietro da Portimao ...La MotoGP in pista a Jerez per l'ultima sessione di prove libere, in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 10:10. Poi le qualifiche dalle… Leggi ...