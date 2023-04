Gp di Baku | Leclerc | dopo la pole position | è primo nella Sprint Race

(Di sabato 29 aprile 2023)– Il monegasco Charles, al volante di una Ferrari, ha ottenuto il miglior tempo, in 1:42.820 nelle ‘miniqualifiche’ della Garadi oggi in Azerbaigian. Il ferrarista ha staccato di quasi mezzo secondo(0.468) il campione del mondo Max Verstappen, pilota della Red Bull.Terzo tempo per il britannico Lewis Hamilton, su Mercedes (+ 0.741), quarto l’altro pilota della Ferrari, lo spagnolo Carlos Sainz jr (+ 0.802). (Ansa). (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link

È un super Charlesquello che sta andando in scena in Azerbaijan bravo a prendersi un'altra pole mettendo in riga tutti. Per la prima volta nella storia è andata in scena una qualifica rapida necessaria per dare ...

