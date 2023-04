GP Azerbaijan | Sprint Race F1 | vince Perez | poi il duo Leclerc-Verstappen

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 aprile 2023) Una Red Bull ha vinto ladel GPdi Formula 1, ma non è la numero uno. Sergio, compagno di team del campione del mondo Max, si è preso le luci della ribalta della mini gara di Baku tagliando il traguardo davanti al resto del carrozzone. Molto positiva la prova del messicano che si è dimostrato competitivo e pronto a cogliere ogni occasione per primeggiare sui vari rivali. Dopo aver realizzato una grande pole position e dopo essersi confermato nellaShootout, Charlesdi Ferrari si è piazzato al secondo posto riuscendo a tenere alla sue spalle l’olandese volante del Toro che non è riuscito a trovare lo spunto giusto per compiere la doppietta della sua scuderia. Appena sotto al podio George Russell di Mercedes che ha ...