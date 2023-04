GP Azerbaijan | F1 | Sprint Shootout | Leclerc conferma la pole

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 aprile 2023) La prima storicasi é disputata poco fa al gran premio di Formula 1 di Baku e ha definito quella che sarà la griglia di partenza della garadelle 15.30. Hato la suaposition un ritrovato e finalmente performante Charles, ma con qualche brivido nel finale per quel muro toccato. Seconda piazza per Perez e terza invece per Verstappen. Sainz ha chiuso invece quinto dietro Russel ma davanti ad Hamilton. Ecco dunque come é andata la primadel GP d’di F1. GP, F1,fa due su due (Credit foto – pagina Facebook Scuderia Ferrari)PRIMA FILA 1. Charles ...