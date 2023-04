Governo Meloni | successi all’estero | pasticci in casa

Leggi su ildenaro

(Di sabato 29 aprile 2023) Situazioni come quelle che si sono configurate ieri e il giorno prima per ilitaliano di solito vengono definite kafkiane. Per essere ancora più espliciti, nella situazione attuale, quegli stessi che stanno venendo fuori dal comportamento del, si fa prima se le si definisce, con un effetto di comunicazione maggiore, come assurde. Ciò perché mancano completamente di un requisito essenziale che ne giustifichi l’adozione: la coerenza. Abbondano, al contrario, di “vorrei e non vorrei” che farebbero invidia al Don Giovanni di Mozart. Ciò premesso in quanto propedeutico all’accaduto di giovedì, chi segue i fatti diItalia, al suo interno e al suo esterno, si sarà chiesto se gli attuali governanti stanno scherzando o cercano invano di impegnarsi sul serio nel loro lavoro. Peraltro si tratta con ...