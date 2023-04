Google Pixel Fold si lascia ammirare grazie a nuovi render trapelati

(Di sabato 29 aprile 2023)a nuove immagini condivise in rete possiamo dare un'occhiata a quella che dovrebbe essere l'estetica diL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ora è ufficiale: Nothing Phone (1) riceverà Android 14 Beta 1 nelle prossime settimane. Il dispositivo, dunque, sarà uno dei primi dispositivi nona ricevere la prima anteprima pubblica della nuova versione del sistema operativo. La conferma è arrivata direttamente dal CEO Carl Pe i, che su Twitter ha dichiarato: "L'early access di ...All'inizio di questo mese sono trapelati alcuni render del nuovo7a , che verrà presentato il prossimo 10 maggio durante l'eventoI/O 2023. Grazie a questi render, abbiamo potuto osservare lo smartphone in tre colorazioni diverse, tra cui Arctic ..., negli ultimi due anni, ha equipaggiato i suoicon i processori Tensor , chip semi - personalizzati realizzati in collaborazione con Samsung . A riguardo, la serie8 dovrebbe poter ...

Pixel 7a, il quadro è quasi completo: materiale pubblicitario e quarta colorazione HDblog

Ci avviciniamo sempre di più al grande evento di Google, il keynote annuale in cui presenterà al mondo le sue novità hardware e software. Ci saranno nuovi smartphone, il primo pieghevole e, chissà… Le ...Pixel 7a, MySmartPrice ha condiviso in rete molte nuove informazioni sullo smartphone “economico” di Google, incluse quelle che riguardano il prezzo all’uscita.