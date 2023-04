Golf | DP World Tour | Larrazabal e MacIntyre in testa al Korea Championship frenato dalla pioggia | Migliozzi non ingrana

(Di sabato 29 aprile 2023) In una giornata fortemente condizionata dalle condizioni meteo avverse, il2023 ha visto la sua classifica ribaltarsi e modificarsi completamente in vista delle ultime e decisive diciotto buche. Laha costretto a spostare l’inizio dei giochi di oltre due ore, impedendo ad alcuni giocatori di completare il proprio round. Tra questi c’è anche il nuovo leader della classifica: lo spagnolo Pablo. Il 39enne è stato uno dei pochi a riuscire ad andare sotto PAR nella giornata, recuperando due colpi ed arrivando così a -8 con ancora due buche da completare. Stesso punteggio anche per lo scozzese Robert, autore di un ottimo giro in 69 colpi che gli ha permesso di scalare 10 posizioni fino alladella graduatoria. I primi inseguitori del duo ...

Buona rimonta per Guido Migliozzi nella seconda giornata del Korea Championship 2023, torneo del DPTour in corso di svolgimento a Incheon (Corea del Sud). Il vicentino è infatti risalito dalla 91esima alla 57esima posizione, con il punteggio complessivo di pari al par che è anche l'ultimo ......

In una giornata fortemente condizionata dalle condizioni meteo avverse, il Korea Championship 2023 ha visto la sua classifica ribaltarsi e modificarsi completamente in vista delle ultime e decisive ...Seconda giornata in archivio al Korea Championship 2023, torneo alla sua prima edizione sul DP World Tour. Sul percorso del Jack Nicklaus Golf Club di Incheon sono due i giocatori che comandano la cla ...