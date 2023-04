Giro d’Italia 2023 | sedicesima tappa Sabbio Chiese-Monte Bondone | percorso | altimetria | programma | orari

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Continuiamo nel nostrodi scoperta del, in partenza da Fossacesia Marina sabato 6 maggio. Nella nostra analisi siamo arrivati alla frazione numero 16,di montagna che potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale nella lotta per la vittoria finale, aprendo l’ultima e decisiva settimana.Si parte da, in Lombardia, per arrivare dopo 203 km ed una volta entrati in Trentino, sulle dure rampe del. Primi 64 km completamente pianeggianti, costeggiando le splendide rive del Lago di Garda, poi il primo ostacolo di giornata, 12,3 km all’8,4% fino al GPM di 1a categoria del Passo di Santa Barbara. Brevissimo tratto di discesa e poi di nuovo all’insù per i ...