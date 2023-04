Giro di Romandia 2023 | Yates si prende tappa e maglia a Thyon 2000 | terzo Caruso | bene Bernal

(Di sabato 29 aprile 2023)per Adamnella penultima frazione deldi. Il britannico della UAE Team Emirates siil successo nellaregina della breve e corsa a tappe svizzera, con arrivo avincendo per distacco su Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) e Damiano(Bahrain-Victorious), autore di una buonissima prova. Grazie agli abbuoni e al crollo del compagno di squadra Ayuso,sianche la vetta della generale avanti a Matteo Jorgenson (Movistar), quinto e secondo nella generale a 19”, e allo stessoche sale sulgradino del podio a 27” dalla vetta. Classifica che a inizio giornata non vede più Tobias ...

I risultati e la classifica della quarta tappa deldi2023: ecco l'ordine di arrivo, trionfa Adam Yates, l'uomo più atteso forse, nella frazione di 161.6 km con partenza da Sion e arrivo a Thyon 2000, ad altissima quota e con un arrivo ...Juan Ayuso della UAE Emirates vince la terza tappa deldi2023 , la cronometro Chatel Saint - Denis - Chatel Saint - Denis di 19 km, precedendo lo statunitense Matteo Jorgenson e il britannico Adam Yates . Successo fondamentale per lo ...Ethan Hayter si è aggiudicato in volata la seconda tappa deldi2023, la Morteau - La - Chaux - de - Fonds di 162,7 chilometri.

Proseguirà oggi con la quarta e penultima frazione in linea il Giro di Romandia 2023, corsa a tappe svizzera di livello World Tour che sta regalando parecchio spettacolo. Dopo la cronometro individual ...