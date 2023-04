Giro di Romandia 2023 | Tobias Foss e Robert Gesink abbandonano la corsa Riposo extra in vista del Giro

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) In programma oggi la quarta frazione deldi, a tutti gli effetti la tappa regina di questa edizione dellaelvetica. Alla partenza da Sion sono partiti due uomini in meno rispetto a ieri:della Jumbo-Visma hanno infatti abbandonato la. Per entrambi la motivazione è prevalentemente precauzionale: i due sono stati selezionati nella squadra da schierare ald’Italia al fianco di Primoz Roglic ed avendo manifestato in mattinata qualche piccolo problema di salute, il team ha deciso di non correre alcun rischio e di fargli abbandonare la. Il norvegese lascia dunque un...