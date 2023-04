Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi | orari 29 aprile | percorso | favoriti | tv | programma | streaming

(Di sabato 29 aprile 2023) Proseguiràcon la quarta e penultima frazione in linea ildi, corsa a tappe svizzera di livello World Tour che sta regalando parecchio spettacolo. Dopo la cronometro individuale di ieri, vinta a sorpresa dallo spagnolo Juan Ayuso (che si è preso anche la maglia di leader della classifica generale), quest’sarà il turno di una frazione adatta agli scalatori con un arrivo in salita. Si andrà da Sion a Thyon 2000, per un totale di 161.6 km: andiamo a scoprire nel dettaglio ilodierno, ie ilQuella disarà laregina di questa edizione deldi. Si comincerà con le salite di Chamoson ...

Juan Ayuso della UAE Emirates vince la terza tappa deldi2023 , la cronometro Chatel Saint - Denis - Chatel Saint - Denis di 19 km, precedendo lo statunitense Matteo Jorgenson e il britannico Adam Yates . Successo fondamentale per lo ...Ethan Hayter si è aggiudicato in volata la seconda tappa deldi2023, la Morteau - La - Chaux - de - Fonds di 162,7 chilometri. Tanti sali e scendi in questa frazione, con la fuga di giornata che si è definitivamente arenata a chrica 30 Km dal ...Ildiè inizia con un fuori programma per diversi corridori. Durante la prima tappa, da Crissier a Vallée de Joux di 170,9 km, un nutrito gruppo di inseguitori ha sbagliato strada a un ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta e penultima tappa del Giro di Romandia 2023, breve corsa a tappe che anticipa l’appunt ...Per Ayuso al Giro di Romandia seconda vittoria in carriera tra i professionisti, nella prima uscita stagionale dopo l'infortunio che lo aveva tenuto lontano dalle gare ...