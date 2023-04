Giro di Romandia 2023 | risultati e classifica quarta tappa | ordine di arrivo | trionfa Adam Yates

(Di sabato 29 aprile 2023) Ie ladelladeldi: ecco l’di, l’uomo più atteso forse, nella frazione di 161.6 km con partenza da Sion ea Thyon 2000, ad altissima quota e con unin salita veramente massacrante. Nella regione vallese è gran bagarre negli ultimissimi km ed è il britannico a fare la differenza prendendosi anche la leadership della corsa svizzera in quella che era laregina. Secondo posto per Thibaut Pinot, terzo per Matteo Jorgenson che vinee dunque spodestato. Di seguito ecco l’didella ...

Juan Ayuso della UAE Emirates vince la terza tappa deldi2023 , la cronometro Chatel Saint - Denis - Chatel Saint - Denis di 19 km, precedendo lo statunitense Matteo Jorgenson e il britannico Adam Yates . Successo fondamentale per lo ...Ethan Hayter si è aggiudicato in volata la seconda tappa deldi2023, la Morteau - La - Chaux - de - Fonds di 162,7 chilometri. Tanti sali e scendi in questa frazione, con la fuga di giornata che si è definitivamente arenata a chrica 30 Km dal ...Ildiè inizia con un fuori programma per diversi corridori. Durante la prima tappa, da Crissier a Vallée de Joux di 170,9 km, un nutrito gruppo di inseguitori ha sbagliato strada a un ...

In programma oggi la quarta frazione del Giro di Romandia 2023, a tutti gli effetti la tappa regina di questa edizione della corsa elvetica. Alla partenza da Sion sono partiti due uomini in meno rispe ...Proseguirà oggi con la quarta e penultima frazione in linea il Giro di Romandia 2023, corsa a tappe svizzera di livello World Tour che sta regalando parecchio spettacolo. Dopo la cronometro individual ...