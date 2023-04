Giovanni Truppi | le Infinite possibilità del presente tra incertezze e dubbi

Leggi Anche 'Tutto l'universo' di, dieci anni di musica in un'antologia e un tour Il nuovo album Eclettico e raffinato,per questo nuovo disco si è avvalso della collaborazione di Marco Buccelli, suo ...Nel nuovo disco di, Infinite possibilità di essere finiti (uscito ieri, anche per coerenza col titolo, senza limiti sulle piattaforme digitali e a tiratura ridotta in vinile) l'eterogeneità delle ...Ogni disco diè un esperienza, sua e nostra. E in questo caso, il nuovo album "Infinite possibilità per essere finiti", la sua esperienza è forte, autobiografica, personale, ancora di più delle ...

Giovanni Truppi: “La musica italiana sta benissimo, ora non ci resta che essere felici” La Stampa

Esce il nuovo album dell'artista napoletano: un flusso di coscienza che attraversa emozioni e domande con stili musicali differenti ...Il truppiverso come inversione a U dell'estetica del metaverso, il truppismo come linguaggio basato sul disordine creativo, il superamento del senso del ridicolo insito nell'espressione di pensieri si ...