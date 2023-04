Giorgetti svela | aiuti all’Ucraina ancora conteggiati nel deficit pil Ue li deve togliere dai vincoli di bilancio perché è illogico e sbagliato

Leggi su open.online

(Di sabato 29 aprile 2023) Glimilitari e finanziarivengonoda Eurostat nei conti dei vari paesi membri dell’Unione europea e rientrano nel conteggio sul rapporto/pil. Loil ministro dell’Economia italiano, Giancarlo, in una intervista al Sole 24 ore spiegando di attendersi finalmente un atto concreto da parte della Ue sulle «spese per la difesa e per gli impegni internazionali di sostegno».spiega che «sulla richiesta di esclusione di queste spese daigenerali dila condivisione è stata ampia,non si può chiedere ai Paesi di contribuire alla difesa dei diritti e della libertà dell’Ucraina e poi ...